Robert Pattinson bryter tausheten om innspillingen Dune: Part Three

HQ

Det er et drøyt år igjen til vi får se Dune: Part Three, og da er det forståelig at vi har sett påfallende lite fra filmen. Et skudd fra hovedrolleinnehaver Timothée Chalamet der, et nikk fra regissør Denis Villeneuve her. En vi ikke har hørt noe fra i det hele tatt, er Robert Pattinson, som skal spille skurken Scytale i filmen.

I en samtale med IndieWire kom Pattinson med litt informasjon om innspillingen av Dune: Part Three, og sa at det var så varmt i ørkenen at han ikke kunne tenke. "Da jeg spilte inn Dune var det så varmt i ørkenen at jeg ikke kunne stille spørsmål ved noe som helst. Og det var så avslappende, som om hjernen min faktisk ikke fungerte, jeg hadde ikke en eneste fungerende hjernecelle. Og jeg bare hørte på Denis [Villeneuve]: 'Hva enn du vil!'" sa han.

Pattinson er en av de travleste mennene i Hollywood akkurat nå. Han sa i det samme intervjuet at han har spilt inn rundt 19 filmer på rad, så det er lett å forstå hvorfor han kanskje ikke hadde mange fungerende hjerneceller mens han var i settet Villeneuve brukte til Arrakis. Likevel sier han at han vil ta med seg denne nye metoden "inn i andre roller."

Scytale er en Tleilaxu ansiktsdanser og antagonisten i Dune: Messiah. Han kan endre utseende nesten som han vil, og vil prøve å ta knekken på vår venn Paul Atreides i neste film. Vi får se hvordan Pattinson nærmer seg en Dune-skurk som kan overgå selv Austin Butlers Feyd-Rautha.