Robert Pattinson gleder oss med enda en morsom liten stemme i traileren til « Primetime

HQ

To Catch a Predator», programmet fra 2000-tallet som fremdeles er gjenstand for memes den dag i dag, og som på en måte har levd videre gjennom lignende videoer på internett der folk utøver selvtekt mot barnemishandlere. Det er et stykke TV-historie, som sannsynligvis ikke ville blitt laget i dag, men det plasserte Chris Hansen i en « Primetime-rolle og gjorde ham til en av de mest omtalte TV-programlederne i sin tid. Nå kommer historien hans til det store lerretet i A24s « Primetime.

Dette er ikke en biografisk film om Hansen, selv om Robert Pattinson spiller rollen og gir sitt beste som programleder. I stedet er det en historie om Hansens vei til TV-berømmelse med «To Catch a Predator», samt et innblikk i programmets virkelighet, og hvordan det balanserer å stoppe pedofile med å lage sensasjonspreget TV.

I traileren ser vi at det for det meste var skuespillere som spilte rollen som overgriperne i programmet, men likevel ser det ikke ut til å være godt nok for Hansen. I stedet vil han fange en ekte overgriper for å få et utrolig løft i seertallene. Vi får se hvordan den jakten ender for ham den 25. september, når « Primetime har premiere på kino.