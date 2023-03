Robert Pattinson og Robert Downey Jr skal spille hovedrollene i Adam McKays neste film

HQ

Adam McKay, mest kjent for sitt arbeid med Don't Look Up, The Big Short og Vice, jobber med sin neste film sammen med Robert Pattinson og Robert Downey Jr.. Filmens tittel sies å være Average Height, Average Build.

filmen skal visstnok være sentrert rundt en seriemorder som engasjerer seg i politikken for å gjøre lovene mer mordvennlige. Som med McKays andre nyere verk er det sannsynlig at det vil være en god dose sosialkommentarer i denne kommende filmen.

Med Robert Pattinson og Robert Downey Jr. som hovedstjerner ser filmen allerede ut til å ha en sterk rollebesetning. Er du spent på Average Height, Average Build?

Takk, Puck.