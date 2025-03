Robert Pattinson ønsker å filme The Batman - Part II snart

HQ

Robert Pattinson virker like ivrig som oss andre etter å få Batman-oppfølgeren i gang. Skuespilleren reiser for tiden rundt og promoterer Mickey 17, men vi håper Matt Reeves snart kan dytte ham tilbake i kappe og kåpe slik at han kan jakte på Gothams forbryterkonger igjen.

I en samtale med medstjernen Naomi Ackie for Hero Magazine ble Pattinson spurt om han snart skulle filme Batman-oppfølgeren, og han svarte :

"Det håper jeg faen meg. Jeg begynte som en ung Batman, og jeg kommer til å være en gammel Batman i oppfølgeren."

Pattinson, som nå er 38, er ikke akkurat gammel, men med tanke på at det vil ha gått mer enn fem år siden vi så ham i The Batman når oppfølgeren kommer, virker frykten hans litt mer forståelig. Kanskje Matt Reeves har tatt hensyn til dette da han skrev manuset.