Robert Pattinson tar på seg underverdenen i A24s Primetime

I et forsøk på å slå tilbake mot seksualforbrytere ble det på begynnelsen av 2000-tallet laget et TV-program der voksne og medlemmer av produksjonsteamet utga seg for å være barn for å lokke påståtte seksualforbrytere ut av skjul, for å fange dem og sørge for at de fikk konsekvenser for handlingene sine. Dette ble det beryktede prosjektet To Catch a Predator, der programleder Chris Hansen siktet direkte på den kriminelle underverdenen og fikk selv de som var villige til å operere utenfor loven, til å frykte for sine handlinger.

Hvorfor gir vi deg en historietime, spør du kanskje? A24 vil snart fortelle om fremveksten av To Catch a Predator og se hvordan programmet ble dannet og begynte å ta sikte på påståtte seksualforbrytere, alt sammen i en film kjent som Primetime.

I filmen blir Robert Pattinson til Chris Hansen og utforsker hvordan "at the end of the day, man must be held accountable for the decisions that he makes", som traileren så velformulert uttrykker det. I bunn og grunn ser vi hvordan To Catch a Predator ble til, og hvordan påståtte forbrytere ble satt i beste sendetid og presentert for omverdenen, slik at de fikk konsekvenser for handlingene sine som aldri før.

Primetime har også Merritt Wever, Skyler Gisondo, Matthew Maher og Bokeem Woodbine i hovedrollene, og er regissert av Lance Oppenheim, og filmen vil ha premiere på en ennå ikke fastsatt dato. Se traileren nedenfor.