Robert Pattinsons Batman imponerer i første The Batman-klipp

Jeg var en av de som fikk pirret nysgjerrigheten da det ble klart at Robert Pattinson ville overta hovedrollen i The Batman etter at Ben Affleck ikke fikk jobben, og du kan trygt si interessen ikke ble mindre nå.

Matt Reeves har nemlig delt den første kameratesten fra The Batman , og personlig vil jeg si at drakten ser ganske kult ut, samtidig som at det kjevepartiet der passer den mørke ridderen ganske godt. Hva mener du?