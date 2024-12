Robin Williams' arv: Hvordan han hjalp hjemløse gjennom sine prosjekter

HQ

På Comic Relief Live-arrangementet i New York nylig fortalte Zelda Williams om hvordan hennes avdøde far, Robin Williams, gjorde en varig forskjell ved å ansette hjemløse til sine filmsett og turnéer. Hun fremhevet hvordan disse vennlige handlingene hjalp mennesker, og understreket enkeltmenneskers evne til å utgjøre en forskjell.

Robin Williams, som var kjent for sitt engasjement for hjemløse, gjorde ofte en innsats for å skaffe jobb til dem som trengte det. Zelda oppfordret andre i underholdningsbransjen til å følge hans eksempel, og påpekte den betydelige effekten slike handlinger kan ha på både enkeltpersoner og lokalsamfunn.

Comic Relief Live-arrangementet hedret også Billy Crystal og Whoopi Goldberg for deres mangeårige innsats for å bekjempe hjemløshet. Arrangementet samlet inn millioner av kroner, noe som bidrar til å støtte krisesentre og organisasjoner som hjelper dem som står uten hjem.

