Robin Williams' Mrs. Doubtfire-kollega ønsker å gjenopplive komedieskuespilleren som "AIs stemme"

AI er litt av et negativt moteord i disse dager, spesielt innen det kreative feltet, der mange ser at jobber blir erstattet av programvaren, og at enkeltpersoners arbeid blir stjålet eller brukt uten deres tillatelse, for eksempel i forbindelse med opplæring av en AI-modell. Det skal selvsagt ikke mye til før folk begynner å slå tilbake, og det er det som gjør Matthew Lawrences nyeste idé så mye modigere.

Skuespilleren, som er mest kjent fra Mrs. Doubtfire som barneskuespiller og sammen med Robin Williams' berømte karakter, har dukket opp på San Diego Comic-Con for å avsløre en veldig dristig idé han har kommet opp med. Ifølge Entertainment Weekly ønsker Lawrence å gjenopplive og udødeliggjøre Williams som stemmen til en AI, forutsatt at prosjektet er smakfullt og respektfullt og hedrer legenden og hans familie.

Lawrence forklarer: "Jeg vil gjerne - nå, selvsagt med respekt og med tillatelse fra familien hans - men jeg vil gjerne gjøre noe helt spesielt med stemmen hans, for jeg vet at for en hel generasjon er den stemmen så ikonisk. Det er ikke bare det faktum at jeg kjente ham og jobbet med ham, så den er i mitt hode - den er i alles hoder. Og det hadde vært så kult."

Lawrence forteller at han fikk ideen da han så en gammel reklame med Williams i hovedrollen, og går så langt som å legge til "Det er på en måte en veldig moderne, moderne, nesten en slags forvarsel om hva som kommer til å skje i den reklamen han gjorde, der han hadde en datastyrt voiceover. Og den har alltid festet seg hos meg. Og så, da han gikk bort og AI kom ut, tenkte jeg: "Han må være stemmen til A.I. Han må være stemmen i noe. Så ja, det vil jeg gjerne gjøre."

Tror du Lawrence er inne på noe, eller er det usmakelig å bruke avdøde kjendiser til AI-stemmearbeid?