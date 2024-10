Roblox avviser påstander om oppblåste spillerantall og manglende beskyttelse av barn

HQ

Nylig kom en rapport fra Hindenberg Research (via The Wall Street Journal) med noen ganske stygge påstander om Roblox. Siden børsnoteringen i 2021 hevder rapporten at Roblox har blåst opp engasjementstallene sine med så mye som 42 %.

Rapporten hevder også, etter å ha snakket med tidligere ansatte, at innholdsmodereringssystemet i Roblox ikke fungerer, slik at barn enkelt kan få tilgang til voksent innhold og bli utnyttet av voksne.

Nå har Roblox slått tilbake med en egen uttalelse. Selskapet avviser umiddelbart påstandene i rapporten, og forsvarer arbeidet med innholdsmoderering for å holde barn og unge spillere trygge.

"Sikkerhet og høflighet har vært grunnleggende for Roblox siden selskapets oppstart for nesten to tiår siden, og selskapet har gjennom hele sin historie investert tungt i sitt Trust & Safety

innsats. Hver dag har titalls millioner av brukere i alle aldre trygge og positive opplevelser på

Robloxved å overholde selskapets fellesskapsstandarder," heter det i uttalelsen.

Det er også et nikk til de økonomiske påstandene i Hindenberg-rapporten :

"De økonomiske påstandene fra Hindenburg er villedende. Forfatterne er shortselgere og har en

har en agenda uavhengig av substansen i Roblox' forretningsmodell og resultater. Robloxs

Roblox' topplinje vokser raskt... Forfatterne gjorde ikke noe forsøk på å fremheve noe av dette, fordi de positive faktaene rett og slett ikke støtter deres agenda."

Hvilken side er du på i denne Roblox fiaskoen?