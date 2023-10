Robocop: Rogue City avslører alt du må vite på 60 sekunder

HQ

Det har blitt utgitt mange Robocop-spill opp gjennom årene, men dessverre har de fleste av dem vært dårlige. Ofte veldig dårlige. Det eneste virkelig gode jeg kan komme på er Robocop vs Terminator til Mega Drive fra 1993. Teyon og Nacon håper å endre på dette med det kommende Robocop: Rogue City som lanseres om to uker.

De har hentet tilbake den originale skuespilleren Peter Weller for å spille Robocop, og det foregår kort tid etter filmen Robocop 2. I en ny video kalt All You Need to Know in 60 Seconds får vi en gjennomgang av alt vi bør vite, som en introduksjon til Detroit, nivåsystemet, hvordan du kan bruke miljøet til din fordel, åstedsundersøkelser og selvfølgelig action. Alt sammen illustrert med faktisk gameplay.

Hvis du er fan av Robocop bør du definitivt sjekke ut dette, for Robocop: Rogue City ser overraskende autentisk og morsomt ut.