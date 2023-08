Robocop: Rogue City har blitt forsinket igjen

HQ

Etter at spillet ble vist frem på Gamescom i år, har Nacon og Teyon Games nå kunngjort at det kommende Robocop: Rogue City ikke lenger lanseres i september som planlagt, men i stedet kommer i november.

Som nevnt i et innlegg på X, skriver utvikleren: "I forrige uke inntok Robocop: Rogue City scenen under visningene på Gamescom. Sett av 2. november i kalenderen, når denne spennende opplevelsen kommer til PlayStation 5, PC, Xbox Series S og X!"

Til tross for at det var oppgitt at Robocop: Rogue City skulle lanseres i september, ble det aldri satt noen fast lanseringsdato, så lanseringsdatoen 2. november er den første konkrete lanseringsdatoen vi har sett for actionspillet.