RoboCop: Rogue City slippes i 2023 til PC og konsoller

Mange elsker den originale RoboCop-filmen og anser den som en av de beste actionfilmene gjennom tidene. Men RoboCop har virkelig måttet kjempe når det kommer til spill. Den langsomme hovedpersonen ser ikke ut til å være lett å tilpasse til godt gameplay, med RoboCop Versus the Terminator til Mega Drive som ett av få unntak - der Robocop beveget seg som en smidig cyberninja.

Nå har et nytt spill blitt annonsert og denne gangen finnes det dessuten en vag forbindelse til Terminator, hvilket forhåpentligvis igjen betyr noe positivt for RoboCop. RoboCop: Rogue City er under utvikling av Teyon, som lagde Terminator: Resistance fra 2019, og har altså erfaring med kyborg-action.

RoboCop: Rogue City baseres på de tre første filmene i serien, men dessverre er det veldig lite informasjon utover det foreløpig. Vi har fått en teasertrailer som virkelig fortjener å kalles en "teaser" og noen bilder som du kan se nedenfor. Det lanseres til PC og "konsoller" i 2023.