Robocop: Rogue City vist frem i gameplaytrailer

Actionhelten Robocop var stor på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, som førte til at vi fikk en rekke dataspill basert ham. Vi må imidlertid helt tilbake til 2003 for å finne det siste store spillet med den metalliske helten i hovedrollen, men det endrer seg nå.

Neste år kommer Robocop: Rogue City, og i forbindelse med Nacon Connect i går fikk spillet som forventet en ny trailer, som for første gang avslører gameplay.

Det er et førstepersons skytespill og ser nokså brutalt ut, men om det blir morsomt å spille er vanskelig å si foreløpig. Det er nemlig polske Teyon som står for utviklingen, som tidligere har gitt oss Terminator: Resistance og det mildt sagt elendige Rambo: The Video Game. Vi krysser likevel fingrene for at de treffer spikeren på hodet denne gangen.

Robocop: Rogue City lanseres på PC, PS5, Xbox Series og Switch i juni 2023.