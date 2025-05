Roboquest har endelig nådd slutten på sin utviklingsreise

HQ

RyseUp Studios har bestemt seg for å gi seg og slutte å legge ytterligere energi og ressurser i utviklingen av Roboquest. Spillet, som opprinnelig kom som et Early Access-prosjekt i 2020 før det fikk en 1.0-ankomst i 2023, har nå vært i produksjon i over et tiår, til tross for at det opprinnelig ikke var planlagt å ha en spill som en tjenestetype-modell.

Utvikleren har bekreftet sin beslutning om å gå videre fra Roboquest utvikling i et blogginnlegg på Steam, hvor det står følgende :

"Det er med store følelser vi skriver denne devbloggen i dag. Vi har vært ganske stille de siste månedene, uten å vite nøyaktig hva vi skal si, hvordan vi skal si det eller når vi skal si det. Men i dag er dagen.

"2025 markerer nesten ti års arbeid med Roboquest, og det markerer også slutten på reisen for spillet.

"Vi vet at mange av dere gjerne skulle ha sett flere oppdateringer, mer innhold, mer Roboquest. Men det er ikke noe vi er i stand til å levere. Det er slitsomt å bruke så mye tid på det samme prosjektet, og uansett hvor lidenskapelig vi har vært opptatt av Roboquest, er det endelig på tide for oss å se mot nye horisonter."

Det fortsetter med å legge til at det "aldri var meningen" å bli et GaaS-prosjekt, og at "å pumpe ut oppdateringer bare for å "vedlikeholde spillet" aldri var på kortene." Men etter å hele tiden ha forsøkt å forbedre og utvide spillet for fansen, har RyseUp "nådd slutten på det" og "strukket både tilleggsinnholdet og energien vår til det maksimale."

Når det gjelder hva som er neste for RyseUp, bemerker utvikleren at uten ytterligere oppdateringer planlagt for Roboquest, vil teamet gå videre til et annet prosjekt, noe som mange ansatte allerede har jobbet med en stund nå. Ytterligere detaljer om dette neste prosjektet er fortsatt knappe, men vi blir fortalt :

"Et nytt prosjekt sier du? Ja, et nytt prosjekt. Noe som, etter å ha brukt 10 år på det samme, tente lidenskapen og flammen som gjorde det mulig for oss å lage Roboquest. Forhåpentligvis, med den erfaringen vi har opparbeidet oss og alle de feilene vi har gjort underveis, sikter vi mot en mye, mye mer effektiv utviklingsplan.

"Vi har ingenting å kunngjøre foreløpig, men når vi gjør det, vil dere være de første som får vite det."

Når det gjelder Roboquest, kan du forvente at flerspiller- og kryssplattformsspill fortsatt vil være i drift, pluss at PlayStation-porten for spillet slippes 27. mai, og at en frittstående VR-versjon også vil komme senere i år.