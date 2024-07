Roborock gjør rengjøringen enda mer praktisk

HQ

Vi har tatt en titt på en rekke forskjellige robotkompanjonger gjennom årene på Quick Look, inkludert flere bare denne uken, og nå bygger vi videre på den innsatsen ved å rette oppmerksomheten mot Roborocks S8 MaxV Ultra.

Denne hjelpsomme roboten er designet for å gjøre rengjøringen mer praktisk ved hjelp av ny hjørne-til-kant-teknologi som kommer inn i sprekker og hull der andre roboter ikke kommer til. Den har også Reactive AI 2.0 Obstacle Recognition for å unngå farer, og er utstyrt med støtte for stemmeassistent.

For å lære mer om Roborock S8 MaxV Ultra, sjekk ut den nye episoden av Quick Look nedenfor.