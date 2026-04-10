Roborock tar nå steget fra stuen til plenen

HQ

Med modellene RockMow Z1, RockMow Z1 LiDAR, RockMow S1 og RockNeo Q1 utvider selskapet sitt smarthjem-tilbud og tar med seg sin ekspertise innen AI-basert navigering og automatisering til hagen.

Den nye produktserien kombinerer avansert navigasjon, intelligent hindringsdeteksjon og presisjonsklipping for å gi en jevnere og mer velholdt plen med minimal manuell innsats. Serien er utviklet for ulike typer hager, fra enkle plener til mer kupert og utfordrende terreng.

Felles for serien er trådløs installasjon, appstyring, støtte for multisonestyring og teknologi som gjør det mulig å planlegge og tilpasse klippingen til hagens forhold. Det finnes fire modeller i serien:

RockMow Z1 - For krevende plener med skyggefulle områder og trange passasjer RockMow Z1 er utstyrt med firehjulsdrift (4WD) og kan enkelt håndtere bratte skråninger på opptil 80 % (38,7°) og hindringer som er opptil 6 cm høye. En nøkkelfunksjon er Roborocks patenterte Active Steering System, der hvert hjul har sin egen motor og forhjulene også har individuelle

styringsmotorer. Dette gjør at roboten kan navigere stødig selv i bratte stigninger og på ujevnt underlag. Den integrerte PreciEdge-teknologien gjør det mulig å klippe tett inntil kanter - opptil 3 cm fra vegger og hindringer - noe som reduserer behovet for manuell kantklipping. I tillegg bruker Z1 Roborocks Sentisphere AI Environmental Perception, som kombinerer RTK- og VSLAM-teknologi for presisjon på centimeternivå selv i mer komplekse omgivelser, som skyggefulle områder eller trange passasjer.

RockMow Z1 LiDAR - Fremtidens navigasjon kommer til svenske hager Modellen bygger på samme plattform som RockMow Z1, men legger også til LiDAR-basert miljøoppfattelse for en enda mer detaljert forståelse av omgivelsene. Kombinert med firehjulsdrift (4WD) og avansert navigasjon er modellen designet for tette, intrikate og mer komplekse hagemiljøer der stabilitet og presisjon er avgjørende. Modellen kan håndtere bratte skråninger på opptil 80 % (38,7°).

For brukere som er ute etter rimeligere alternativer, tilbyr Roborock også RockMow S1 og RockNeo Q1.

RockMow S1 bruker AI-basert kartlegging og Sentisphere AI Environmental Perception for stabil navigering, selv i mer komplekse miljøer. Den kan håndtere passasjer som er så smale som 0,7 meter, skråninger på opptil 45 % og vertikale hindringer på opptil 4 cm, samtidig som den gir 3 cm kantskjæring for et mer komplett resultat.

Innstegsmodellen RockNeo Q1 kombinerer Sentisphere Environmental Perception med RTK- og VSLAM-basert navigasjon, noe som gir stabil veiledning og enkel installasjon for små til mellomstore hager. Funksjoner som Wildlife-Friendly-modus og Intelligent Lawn Care Scheduling bidrar til mer automatisert og problemfri plenpleie.5

Roborock

