Vi tar en nærmere kikk på Roborocks ville Zeo-serie

Du har kanskje ikke hørt om Roborock, men du har nesten grantert sett et bilde av dem

Algoritmedrevne robotstøvsugere som blir stadig mer populære over hele verden. Roborock

har gjort et stort inntog på markedet med en veldig høyteknologisk tilnærming til rengjøring, med hvitevarer som fokuserer på å gjøre hverdagen enklere for brukeren, og rengjøring av hus og klær på smarteste, mest intelligente måte.

Deres nyeste serie med vaskemaskiner understreker hvordan store fremskritt innen teknologi har berørte husholdningsapparater. Bare fordi en gjenstand er essensiell, betyr ikke at den skal være kjedelig å jobbe med eller eie. Det betyr også at tidligere svært kostbare løsninger nå kan brukes i apparater som er mye mer kostnadseffektive.

Dette betyr at Roborock-produkter bruker Zeo-cycle® Moderate Temperature Drying Technology, derfor navnet på deres nye line-up, basert på tørketeknologi for molekylsikt som tillater tørking uten en aktiv varmekilde som opererer ved lavere temperaturer enn konvensjonelle metoder, som ofte er sett på som dyrere, til tross for at de bryr seg mye bedre om stoffene og er mer effektive. Å kombinere vaskemaskin og tørketrommel i ett apparat betyr også å spare plass, energi og muliggjør en mye mer intelligent kontroll over hele prosessen.

Topp dette med de nyeste og mest avanserte trommel- og motorsystemene på markedet, noe som betyr at klærne dine vil være smussfrie fra selv de verste flekkene før den avanserte tørkingen starter og slutter med avansert fjerning av UVC-bakterier som er TÜV-sertifisert i henhold til Anti-Allergen and Sanitization-programmet.

HQ

Vi dro til avsløringen av deres nye Zeo-serie, holdt i en gammel kirke, og mens lokalet kanskje

virker rart for noen, hjalp det med å fokusere på denne nye teknisk kunnskapsrike tilnærmingen til noe som virker kjedelig for de fleste, spesielt de av oss som kanskje er et tiår mellom slike kjøp, om ikke mer.

Zeo-serien består av tre tørketromler, Mini, Lite og One, hvor den første er en hendig

skrivebordsmodell, og de to sistnevnte er mer tradisjonelle og i full størrelse, men ekstremt avanserte.

Noen har kanskje ikke plass til en Roborock Zeo-modell i full størrelse, eller liker bare ikke at den tar plass på gulvet, eller ønsker det integrert i utformingen av boligen deres - og derfor eksisterer Zeo Mini.

Enten du bor på hybel, nøyer deg med en liten stue, eller bare vil ha en moderne smartvasker i en minimal størrelse oppfyller Zeo Mini nye mindre standarder, og kommer inn på mindre enn 43x49x51cm.​

Denne lille størrelsen betyr ikke at den mangler funksjoner. Tvert imot, for den er utstyrt med 20 forskjellige programmer som er skreddersydd for ulike typer klær og renslighet, har den samme brukervennlige appen, og tilbyr en ett-trinns løsning, samtidig som du opprettholder de samme strålende teknologiene.

En av disse er et luftsirkulasjonssystem. Glemte du at du hadde vasket? Ikke noe problem, luftsirkulasjonssystemet sørger for at tøyet ditt er friskt i 24 timer. Dette er kanskje en av de mest undervurderte funksjonene, og en som sikkert vil bli verdsatt av mange.

Å eie en vaskemaskin/tørketrommel er vanligvis en kjedelig oppgave, med mye vedlikehold og stell, men Roborocks Zeo-serie tilbyr brukervennlige funksjoner som en selvrensende, en trommelrengjøring og til og med Smart Dosing av vaskemidler via appen - eller la den kjøre helautomatisk. Når du har lastet klærne dine inn i maskinen trenger du ikke engang å justere nivåer eller tidspunkter for noe. Den automatiske belastnings deteksjonen sørger for at vannstanden og jevn tørketid er helautomatisert - kast det inn, trykk på start, og du er ferdig, fri til å bruke tiden din på viktigere ting, som spill eller å se på ditt

favoritt-TV-program.

Zeo Lite er en full størrelse, mer konvensjonell maskin, men fortsatt med samme banebrytende

teknologier, bare oppskalert - mye. Den har 10 ganger kapasiteten til Mini, men alle funksjonene, inkludert popup-vinduer for meldinger, og de hele 27 programmene som er tilgjengelige i Roborock-appen hvis du ikke liker å bruke LED-berøringsskjermen med en stor sirkelskive.

HQ

Å være større betyr mer kapasitet, mer av alt. Det inkluderer 30 dager med automatisk dosering av ikke bare vaskemiddel, men også tøymykner, eller en dyp rengjøring av selv de mest motstandsdyktige flekkene på din favorittskjorte. Og med en belteløs Direct Drive-motor vil den forbli i drift i mange år.

Alle de automatiserte vaskesystemene styres av Roborocks RR Seafarer® Intelligent Washing &

Tørkealgoritme, som gir en intelligent tilpasning av belastningsstørrelse og stofftyper. Dette tillater vaskemaskinen din for dynamisk å justere ikke bare vannstrømmen, men også ting som trommel bevegelse. Dette skyldes at trommelen er utstyrt med ikke bare interne lys for din bekvemmelighet, men også NTC-sensorer som rapporterer i sanntid og til og med sørger for en helautomatisk stopp når klær anses å være perfekt tørket.

Zeo One tar alt det ovennevnte, og legger til litt ekstra magisk støv.

Fargedisplayet lar deg kontrollere maskinen, inkludert innstilling av starttider, i tilfelle du ikke kan bry deg med å bruke appen. Du kan fortsatt få varsler i sanntid, hvis du vil. Appen lar deg også kontrollere hver del av prosessen hvis du ikke vil bruke de mange automatiserte programmene, eller kanskje du har bare en foretrukket trommelsentrifugeringshastighet, skylletid, eller foretrekker at klærne er varme som en badstue når de er ferdige.

Hvis ikke, bare overlat det til automatisering. Det kan til og med oppdage hvor skitne klærne dine er, og vil justere rengjøring deretter - du trenger bokstavelig talt ikke å gjøre annet enn å laste opp maskinen.

Zeo One er til og med godt egnet for vask av ull, og med NTC-sensorer som måler temperaturer, kan du overlate tørkingen til den intelligente temperaturkontrollen. Det kan til og med sterilisere klærne dine hvis du trenger det - fordi, hvorfor ikke? Ull er generelt en hodepine å vaske og spesielt tørke, og det er derfor det er det imponerende at den internasjonale Woolmark-sertifiseringsstandarden er oppnådd, med både en Blue Woolmark-sertifisering for tørking, og en Green Woolmark for vask.

Roborocks enheter er kanskje ikke teknisk sett noe som ligner på de avanserte apparatene fra

TV-showet The Jetsons, men det er nært, virkelig veldig nært.

Nå får du også muligheten til å vinne en av to helautomatiske ultra høyteknologiske rengjøringsvaskemaskiner! Alt du trenger å gjøre er å fortelle oss i kommentarfeltet nedenfor: hvilke funksjoner verdsetter du mest når du kjøper en vaskemaskin og tørketrommel?

Eller delta på Instagram nedenfor:

Konkurransen varer fra 25. april til 25. mai. En påmelding per person, og alle påmeldte må være lokalisert og bosatt i Norge.