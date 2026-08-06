Robotaxier skal gjøre sin debut i London denne sommeren

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Robotaxier, helt autonome biler som kjører deg fra A til B, er på vei til Londons gater. En rekke Ford Mustang Mach-E-biler har fått lisenser for privat utleie av Transport for London, ifølge Wayve (via Sky News).

Bilene skal drives av Uber, og før den fullstendige lanseringen for allmennheten finner sted, vil det senere i sommer bli tilbudt enkelte turer til personer som har uttrykt interesse for å prøve en tur i en robotaxi. Det er foreløpig ikke kjent når eller om disse autonome bilene skal innføres i andre deler av Storbritannia.

Du vil ikke sette deg inn i en helt tom bil når du bestiller en tur med robotaxi hos Uber, da en menneskelig sjåfør vil være til stede og klar til å ta kontrollen om nødvendig. Hvis Uber ønsker å ha biler uten sjåfør, må selskapet innhente en egen godkjenning fra Driver and Vehicle Standards Agency i Storbritannia.

Sarah Gates, visepresident for globale anliggender og kvalitetssikring hos Wayve, uttalte følgende i en pressemelding: «En ansvarlig innføring av disse kjøretøyene vil gi oss tryggere, renere og roligere gater, og vi er stolte av å fortsette samarbeidet med myndigheter, lokalsamfunn og publikum mens vi tar de neste skrittene mot å gjøre autonome kjøreturer til en realitet i hovedstaden.»