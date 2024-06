Robotpuslespillet Linkito lanseres 23. juli

På Future Games Show ble det avslørt av Playdigious Originals at deres nye puslespill, Linkito, kommer den 23. juli. Det vil også ha en spillbar demo denne mandagen som en del av Steam Next Fest.

HQ

Linkito er et sjarmerende puslespill der du er ingeniør for Albatross Technologies. Du klatrer oppover i selskapet for å ta ned den totalitære bedriftsstaten fra innsiden. Hvert puslespill er en del av dine opprørske handlinger, fra å ta kontroll over roboter til å knekke hemmelige koder.

Du kan også lage dine egne puslespillnivåer når du er ferdig med hovedhistorien, og utfordre resten av fellesskapet med dine egne kreasjoner.