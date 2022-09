Roccat presenterer nye Syn Max Air

HQ

I går presenterte Roccat sitt nye flaggskip innen gamingheadset, Syn Max Air - et trådløst PC-gamingheadset (som imidlertid også fungerer på utmerket på PS4, PS5, Switch og Android, men uten programvareinnstillinger). Syn Max Air drar nytte av prisbelønt lydteknologi fra Turtle Beach og leverer oppslukende Waves 3D-surroundlyd via sine kraftige 50 mm Nanoclear-høyttalere og byr på eksklusive funksjoner som den uunnværlige Superhuman Hearing-funksjonen. Kjør også stil med RGB-lyset som vises gjennom de gjennomsiktige øreklokkene - for man kan jo ikke få nok RGB. Det følger også med en hurtigladestasjon der bare 15 minutter lading gir tre timer spill, så du nesten alltid er klar for action. Det loves opptil 16 timer batteritid i et fulladet sett.

Headsettet lar deg styre diverse funksjoner via intuitive kontroller, som også kan tilpasses med den medfølgende Swarm-programvaren. Les mer om produktet her.

Syn Max Air kan forhåndsbestilles hos Roccats egen hjemmeside og hos utvalgte forhandlere til en veiledende pris på 2 799 kroner med utgivelse 10. oktober.