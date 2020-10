Rock Band 4 er bakoverkompatibelt på PS5 og Xbox Series - instrumentene også

Du ser på Annonser

De som liker å rocke ut i videospill kan også se fram mot neste konsollgenerasjon. For Rock Band 4, all DLC, samt instrumentene som virker på den nåværende konsollgenerasjonen, vil også virke på de nye konsollene. Det bekrefter utvikleren Harmonix på Twitter.

"Here's the good news you've all been waiting for. You'll be able to enjoy Rock Band 4, all of your DLC, and your current-gen working instruments on next-gen systems. Learn more on our blog: http://www.harmonixmusic.com/blog/rock-band-4-and-next-gen-consoles,"

Har du Rock Band 4 liggende? Og kommer du til å teste det ut på en av de kommende konsollene?