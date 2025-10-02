Rock Band 4 og DLC vil bli fjernet fra listen på søndag, da spillet fyller ti år

HQ

Rock Band 4 feirer tiårsjubileum på mandag, noe man kanskje skulle tro var noe å feire. Men... det er det ikke. Tvert imot, faktisk, for dagen før utløper alle lisenser, og spillet og noe DLC vil bli fjernet fra salg for godt.

Etter det vil DLC-pakke etter DLC-pakke forsvinne etter hvert som tiårslisensene utløper. Men har du kjøpt spillet eller musikken, er den din i all evighet og kan selvfølgelig lastes ned i fremtiden.

Med tanke på at det igjen lanseres plastgitarer, spesielt til Xbox, kan det være en god idé å kjøpe Rock Band 4 - Rivals Bundle hvis du tror at lysten til å rocke kan komme tilbake i fremtiden. Pakken inneholder massevis av musikk (men du kan legge til mer hvis du vil) til den latterlig lave prisen av £8/€10, og hvis du ikke tar sjansen nå, vil det være for sent for alltid, noe du kanskje vil angre på hvis du en dag skulle få lyst til å skaffe deg en plastgitar og jamme litt med venner og familie.

Rock Band 4 kan spilles på både PlayStation 5 og Xbox Series S/X, og utviklerne avslutter sitt avskjedsbrev:

"Vi er så takknemlige for den lidenskapen dette samfunnet har vist. Det har vært en spesiell opplevelse å servere dere Rivals-utfordringer, et superdypt DLC-bibliotek og en bandsimulering i toppklasse. Hvis du har tenkt på å få tak i noen av de siste sangene, er det på tide nå.

Takk skal du ha,

The Rock Band Team"