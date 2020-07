Rocket Arena blir tilgjengelig gratis i en begrenset periode

Du ser på Annonser

I vår anmeldelse av Rocket Arena ga vi spillet 8 av 10 da vi synes det er et meget underholdende multiplayerspill, men det later ikke til at det har vært spesielt populært siden Final Strike Games og EA lanserte det for få uker siden. Det ble lansert til en introduksjonspris på 289 kroner, men etter noen ganske lave spillertal, så tar de grep.

Som det fremgår på SteamDB så var det, på selve lanseringsdagen, ikke over 1000 spillere online samtidig engang, og siden har det kun vært omtrent 100 aktive spillere daglig. Tiltaket de gjør nå, gjør forhåpentligvis at spillet får mer oppmerksomhet.

Via en pressemelding har vi fått vite at Rocket Arena fra og med i dag til den 2. august på Xbox One kan spilles gratis via enten Xbox Live Gold eller Game Pass Ultimate. Steam-spillere kan spille gratis fra i dag frem til 3. august.

EA Access og Origin Access Basic-medlemmer vil kunne laste ned den fullstendige standardutgaven av Rocket Arena gratis fra og med i dag. Medlemmer vil også få en Epic Mysteen Outfit så snart de logger inn i spillet.

Season 1 er offisielt i gang, og de som spilte før sesongstart vil motta 3000 Rocket Fuel (spillets egne valuta) på sin konto, som kan brukes til å kjøpe Blast Pass og kosmetiske gjenstander.