Rocket League blir free-to-play neste onsdag

Du ser på Annonser

For nøyaktig to uker siden gjentok Psyonix at planen fortsatt var å gjøre Rocket League free-to-play før kalenderen sier oktober, noe vi nå vet de klarer.

Etter at noen hos Nintendo var litt for ivrige på publiseringsknappen kan studioet bekrefte at Rocket League går over til å bli free-to-play den 23. september. Overgangen starter med en oppdatering allerede senere i dag som blant annet lar deg linke spillerkontoene dine til Epic Games Store-kontoen din slik at profilen og tingene dine samles på ett sted og dermed lar deg veksle mellom å spille på ulike plattformer.