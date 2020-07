Rocket League blir gratis aka free-to-play om kort tid

Du ser på Annonser

Etter fem år på markedet har Rocket League blitt spilt av over 75 millioner brukere, men det har aldri stoppet Psyonix fra å gjøre betraktelige endringer. Vi har sett stadig mer innhold, ulike moduser, fjerning av lootbokser og mye mer. Nå er det straks tid for et nytt massivt steg.

Utviklerne kan nemlig fortelle at Rocket League vil bli free-to-play i løpet av sommeren. Da er det selvsagt mange som nok frykter hva dette betyr for dem, men det høres ikke verst ut foreløpig. Gameplayet skal visst nærmest ikke endres. I stedet skal menyene forenkles slik at de blir mer oversiktelige, mens forbedringer av ting som Tournaments og Challenges skal sammen med muligheten til å bringe kontoen og tingene dine over til andre plattformer kommer både nye og gamle spillere til gode. Cross-play gjelder også mellom Epic Games Store og Steam siden spillet vil slippes på Epic sin butikk samme dag det blir free-to-play.

Hva så med oss som allerede eier spillet? Vi kan selvsagt se frem til noen spesielle ting som takk for støtten så langt. Nærmere bestemt vil den såkalte Legacy-statusen vi får gi oss alle utvidelser som har kommet før skiftet over til free-to-play, en "Est. 20XX"-tittelen som viser året vi startet å spille, over to hundre vanlige gjenstander oppgraderes til Legacy-kvalitet, Golden Cosmos Boost, Dieci-Oro-hjul, Huntress Player-banner og en Faded Cosmos Boost om du har spilt online.

Nærmere informasjon om alt dette vil offentliggjøres kort tid før skiftet skjer, og du kan se alle Legacy-bonusene her.