Rocket League får en The Mandalorian-modus og nytt loot

Rocket League er ikke fremmed for samarbeid, og det føles nesten rart at det ikke har skjedd for lenge siden allerede, men nå er samarbeidet med The Mandalorian i gang. Dette inkluderer mange gjenstander du kan kjøpe, men også en ny modus kalt G-Force Frenzy, som er "en ny tidsbegrenset 3v3-modus som får deg til å suse gjennom luften raskere enn en N-1 starfighter".

Nedenfor finner du alle de nye tingene du kan kjøpe til rittene dine, enten enkeltvis eller som en stor pakke som inkluderer alt - samt en trailer som viser alt dette. Priser og beskrivelser finner du på den offisielle hjemmesiden.



Fennec karosseri (gråmalt)



Bo-Katan Kryze Octane-dekal



The Armorer Breakout-dekal



Din Djarin Fennec-dekal



Boba Fett Octane-dekal



Nite Owl-hjul



Mythosaur-hjul



Mudhorn-hjul



Boba Fett-hjul



Fløytefugler måleksplosjon



Måleksplosjon med seismisk ladning



Din Djarin spillerbanner



Spillertittel "Mandalorian"