Rocket League feirer 2020 med ny arena neste uke

Mens vi bare er timer unna starten på Overwatch sin Year of the Rat-event kan endelig Pysonix avsløre hvordan starten på 2020 vil feires i Rocket League.

I kjent stil kan vi glede oss til å se en rekke unike kosmetiske gjenstander bli tilgjengelig når det som kalles Lucky Lantern-eventet starter den 20. januar, men det venter sannelig en ny arena også. Forbidden Temple Arena tar oss til et tempel høyt oppe i fjellene hvor både koselig svevelamper, drager, fyrverkeri og vimpler gjør sitt for at det alltid vil være noe interessant på skjermen. Som en med fascinasjon for kinesisk kultur og design virker flere av vinyldesignene og antennene ganske interessante, så det blir nok litt rakettbilfotball før eventet avsluttes den 10- februar.