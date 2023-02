Rocket League feirer Black History Month med gratis pakker

HQ

Februar er Black History Month, en opprinnelig amerikansk årlig markering som nylig har fått oppmerksomhet utenfor landets grenser, ikke minst her i Europa. Spillverdenen merker dette mer og mer, og Psyonix og Epic har noe veldig fint å tilby Rocket League-spillere.

De kunngjør at de denne måneden vil gi ut tre pakker via Item Shop som inneholder kosmetiske gjenstander for å feire "talentfulle svarte artister", og først ut er Genève Bowers bidrag, som du kan lese mer om her, samt kikke på et bilde av nedenfor.

Hva synes du om dette initiativet?