Rocket League kommer til mobiler som Sideswipe

Å spille det fortsatt meget populære Rocket League på mobiler høres ekstremt vanskelig ut, noe som nok er en av få grunner til at rakettbilene ikke har vært å finne der enda. Vi trenger likevel ikke å vente lenge på å se om oppskriften fungerer på Android og iOS også.

Psyonix avslører nemlig at de lager et gratisspill kalt Rocket League Sideswipe til mobilene. Det som gjør dette mulig er at denne utgaven av det underholdende spillet vil være todimensjonalt fremfor tredimensjonalt, så du ser både bilene og arenaene fra siden. Samtidig kan man bare spillet en mot en eller to mot to i to minutter lange kamper både lokalt og over internett. Selv om vi loves kontroller som er lette å sette seg inn i lover utviklerne også at Rocket League sine mer avanserte teknikker fortsatt vil være en viktig del for de mer konkurransefokuserte spillerne der ute. En drøss med kosmetiske belønninger og valgmuligheter venter selvsagt også, og du kan se alt dette i traileren under mens du venter på at spillet både skal få betatester og sin skikkelige lansering senere i år.