Rocket League lanserer samarbeid med Nike

Siden Rocket League er løst basert på fotball, er det på en måte logisk at Psyonix nå har annonsert et samarbeid med Nike, eller mer spesifikt deres Air Zoom Mercurial-sko. Dette har gitt et sett med nye dekaler med en "realistisk Nike Flyknit-tekstur" for å få bilene til å se ut som tøy.

Psyonix og Nike legger til at det "ikke vil øke grepet i spillet, men du kan forestille deg grepet med avansert placeboteknologi", og her er hva 1100 credits gir deg:

Nike Air Zoom Mercurial-bundle:



Nike Air Zoom Mercurial - Pink Decal



Nike Air Zoom Mercurial - Green Decal



Nike Air Zoom Mercurial - Yellow Decal



Nike Air Zoom Mercurial Wheels



Det er også et Nika Air Zoom Mercurial Player Banner som du kan få gratis i Item Shop. Sjekk ut traileren under.