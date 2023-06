Rocket League møter Transformers i ny mash-up

HQ

Psyonix har i dag innledet et nytt samarbeid med Hasbro for å markere premieren på Transformers: Rise of the Beasts. Dette innebærer at Bumblebee har blitt lagt til i Rocket League, og siden han er en Transformer kan han gjøre noe ingen andre biler kan:

"Denne første bilen i sitt slag Rocket League har en liten hemmelighet gjemt under det gul- og svartstripete panseret! Når du har vunnet en kamp forvandles bilen til Bumblebees robotmodus før den hopper inn i en tilfeldig feiringsanimasjon.

Det er også flere ting som gir Transformers-smak til spillet, blant annet spillersangen "Transformers Theme" og en Optimus Prime-måleksplosjon.