Rocket League: Season 3 starter den 7. april

Psyonix har nylig annonsert at Season 3 av Rocket League starter den 7. april. Den nye sesongen av dette bilbasertesbaserte ballspillet introduserer flere nye...

Oxygen Esports har annonsert at de har kvittet seg med hele deres Rocket League-lag, etter at majoriteten av spillerne har vært en del av organisasjonen i rundt ti...

I fire tiår har Ford F-150 vært den mest solgte bilen i USA, og nå meddeler Ford at de slår seg sammen med Psyonix for å øke bilens popularitet enda mer. F-150 er nemlig...

Enda en uke overstått, og enda en ukes Rocket League Championship Series: The Grid er blitt avgjort. I løpet av ukas intense kamper har hele 16 store lag konkurrert mot...

Forbidden Gaming signerer Evample

den 6 januar 2021 klokken 09 ESPORTSTEKST. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Forbidden Gaming har avslørt via et innlegg på Twitter at de nå har rekruttert en ny spiller til deres Rockey League-lag, og det er altså Evample. Dermed slutter han seg...