Rocket League utvides med Ford F-150

I fire tiår har Ford F-150 vært den mest solgte bilen i USA, og nå meddeler Ford at de slår seg sammen med Psyonix for å øke bilens popularitet enda mer. F-150 er nemlig på vei til Rocket League og slippes sammen med en ny decal, to nye dekksett, F-150 Rocket League Edition-motorlyd, en F-150-boost og et banner basert på F-150.

Ford har vidt en økende interesse for spillverden og samarbeidet blant annet med Turn 10 for å ha 2017s Ford GT på omslaget til Forza Motorsport 6. Ehab Kaoud er sjefsdesigner for deres pickuper, og han har følgende å si om samarbeidet:

"It had to be an F-150 but one that fits within Psyonix' extreme virtual world pairing soccer and mayhem. F-150 is already the most popular truck in the real world, and this F-150 Rocket League Edition is poised to be the most popular truck in the gaming world, too. It's Built Ford Tough meets gaming."

Ford er også sponsor for Rocket League Championship Series Winter Majors med alt som hører til, så det er et dypt samarbeid over flere områder snarere enn å bare slippe ett stykk DLC. F-150 kan skaffes i Rocket League mellom 20. og 28. februar og koster 1500 credits.