Rocket League vil ikke kreve PlayStation Plus for å spilles online lenger

Utviklerne i Psyonix sier at Rocket League fortsatt skal bli free-to-play mot slutten av måneden, og i den sammenheng har de offentliggjort en oversikt over mange av endringene dette vil medføre. Der er det som forventet godt nytt til PlayStation 4- og Nintendo Switch-spillere.

Sony og Nintendo vil nemlig i kjent stil ikke kreve betaling for å spille free-to-play-spill på internett, så det blir ikke nødvendig å ha PlayStation Plus eller Nintendo Switch Online for å spille Rocket League over nett lenger når overgangen skjer. Xbox One-spillere må derimot fortsatt ha Live Gold.

I tillegg til det vil spillet få en ny opplæringsel som forklarer brukergrensesnittet, høyere rangeringer vil bli tilgjengelige, en enda lettere vanskelighetsgrad dukker opp under Rookie og et par andre ting du kan lese mer detaljert om i linken øverst.