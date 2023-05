Rockstar anklaget for trolling over Grand Theft Auto VI- 'avsløring'

HQ

Rockstar er kjent for å erte fansen mye. Mengden ganger det angivelig har hintet til Grand Theft Auto VI bare for å senere avsløre det var trolling forteller oss at selskapet elsker å ha det litt gøy nå og da.

Det siste tilfellet av Rockstars trolling kommer i form av et blogginnlegg som kunngjør en endring av podiumkjøretøyet i Grand Theft Auto Onlines Diamond City Casino. I blogginnlegget kan du lese følgende:

"Hvert år kommer med det håpefulle løftet om at dette året blir året alt endelig kommer sammen. Vel, 2023 kan bli det året."

Noen mener at dette ikke kan ha blitt skrevet uten å tenke på Grand Theft Auto VI. Det kan være tilfelle at dette er et skikkelig hint om at avdukingen spillet kommer i år, men det er best å ta denne informasjonen med store klyper salt med tanke på Rockstars trollingfortid.

Takk, Dexerto.