Rockstar ber om unnskyldning for Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition

Lanseringen av Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition har mildt sagt ikke vært like gledelig som mange håpet, for remasterene av Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City og Grand Theft Auto: San Andreas sliter virkelig på flere måter og ser til tider verre ut enn originalene. Dette er selvsagt ikke kvaliteten vi forventer fra Rockstar, så kveldens annonsering måtte bare komme.

Rockstar har lagt ut en melding hvor de beklager tilstanden Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition er i og lover at en rekke oppdatering som skal fikse remasterene er på vei. Den første skal være klar om bare noen dager, men enda flere trengs for å virkelig leve opp til standarden deres og vår.

Samtidig avslører de at originalene vil bli tilgjengelige for salg igjen på PC "snart", og som en slags unnskyldning vil alle som har kjøpt eller kjøper samlingen via Rockstar Store før den 30. juni få med de originale utgavene gratis.