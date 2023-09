Rockstar feirer 10 år med GTA V på en skuffende måte

HQ

Rockstar feirer i disse dager at det er 10 år siden lanseringen av Grand Theft Auto V. Det er 10 år siden Rockstar lanserte sitt mest vellykkede spill, et av tidenes mest solgte spill, en revolusjon innen åpen verden og mye mer.

Og hvordan velger Rockstar å feire dette jubileet, spør du? Med en rekke antrekk i GTA Online... Ta på deg antrekk inspirert av Michael, Franklin og Trevor og få bonuser i klassiske oppdrag.

Det er ikke akkurat den typen feiring som får deg til å skrike, men få av oss burde vel egentlig ha forventet mer. Rockstar jobber med Grand Theft Auto VI i disse dager, men det hadde likevel vært fint å se det gamle spillet få litt kjærlighet, for bortsett fra et og annet kupp her og der føles Grand Theft Auto V akkurat som opplevelsen for 10 år siden. Bortsett fra at du nå kan bli sprengt i luften av lasere fra hele kartet.