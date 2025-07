Rockstar Games Social Club avsluttes etter 13 år

HQ

Rockstar Games Social Club har eksistert i mer enn et tiår, men det har nylig kommet til en slutt. Som oppdaget tidligere denne uken av Rockstar Games og Take-Two nyhetsinnsider videotechuk_, leder Social Club-lenken nå til Rockstar Games-hjemmesiden.

Ting som Rockstar Games Launcher er ikke påvirket, så ikke bekymre deg hvis du for det meste spiller favorittspillene dine gjennom det, og Social Club-elementer som GTA Online Crews kan fortsatt også nås.

I stedet for å se ut til å være en total nedleggelse og forlatelse av Social Club, ser det ut til at Rockstar kan starte den utdaterte plattformen på nytt før lanseringen av Grand Theft Auto VI. Med utgivelsen 26. mai 2026 truende, er det lite sannsynlig at Rockstar fortsatt vil at spillere lett skal bli målrettet av hackere og kontotyver gjennom den vaklende plattformen som var den gamle Social Club.