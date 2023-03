Rockstar hadde aldri forestilt seg at GTA Online skulle bli så vellykket

HQ

Selv om vi ivrig forventer Grand Theft Auto VI, er det fortsatt mange som logger seg på Los Santos for å sjekke ut den siste oppdateringen til GTA Online med vennene sine. Da spillet nesten ankom 10-årsjubileet, snakket GamesRadar med Rockstar Norths designdirektør Scott Butchard, som snakket litt om online-modusen.

"Da vi startet, tror jeg ikke vi noen gang kunne ha drømt om at vi fortsatt skulle gå 10 år på. Suksessen til GTA Online er ingenting vi noen gang forventet, sier Butchard. Det virker rart at han ikke forestilte seg at formelen for GTAs kaos med venner ville være så vellykket, men det har tydeligvis vist seg å være en vinner.

Når det gjelder de mange oppdateringene til spillet, sa Butchard: "Vi vil absolutt sørge for at GTA Online-oppdateringer er gratis og tilgjengelige for alle, slik at hele samfunnet vårt kan oppleve det sammen. Det står fortsatt i dag." "Når vi ser tilbake, i begynnelsen presset vi GTA Online først og fremst som en flerspilleropplevelse - enten det var samarbeidsvillig eller konkurransedyktig, følte vi at vi trengte å få spillere inn og ha det gøy å spille sammen i et delt rom. Etter hvert som tiden gikk, innså vi at så mye av opplevelsen fungerer bedre når vi gir mer potensial til å nyte spillet på et individuelt nivå, og at kjerneopplevelsen deretter kan endres og forbedres ved å spille med andre. Vi begynte virkelig å treffe blink da vi begynte å designe Heists til å kunne spilles med bare én eller to spillere.

