Rockstar øker plutselig prisen på GTA+-abonnementet

I likhet med andre abonnementstjenester har Rockstar valgt å øke prisen på GTA+ uten å informere noen på forhånd. Som VGC rapporterer har prisen på GTA+, som gir spillerne mer penger, biler, kosmetikk og mer, økt med opptil 40 %.

Tidligere var prisene $5,99 / €5,99 / £4,99 og har siden steget til $7,99 / €7,99 / £6,99. Som vanlig er Storbritannia den største taperen når det gjelder disse prisøkningene. Uten mulighet til å prøve å spare penger på et års- eller flermånedersabonnement, kommer mange abonnenter til å tape mer penger hver måned.

Du kan også spille Rockstar-spill via et GTA+-abonnement, men med tanke på det begrensede biblioteket som er tilgjengelig, og det faktum at kostnadene øker, ser det ut til at denne tjenesten kun vil være for de mest dedikerte Grand Theft Auto Online-spillerne.