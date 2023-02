Rocksteady viser frem tonnevis av Suicide Squad: Kill the Justice League-gameplay

HQ

Under gårsdagens State of Play-strøm eide Rocksteadys kommende Suicide Squad: Kill the Justice League rampelyset og tok opp det meste av showet. Presentasjonen av spillet besto av en trailer og intervjuer med utviklerne som snakket om sine tanker bak spillet.

For det første lærte vi at Supermans erkeskurk, Lex Luthor, og Penguin er med i eventyret, og at det finner sted fem år etter hendelsene i Batman: Arkham Knight. Wonder Woman ser ut til å være det eneste medlemmet av Justice League som ikke har blitt utsatt for Brainiacs hjernevasking (i hvert fall ut i fra det traileren viste), men hun er utilstrekkelig til å sette en stopper for Brainiacs planer. Suicide Squad må derfor jobbe sammen for å beseire romvesenet, og du vil kunne gjøre nettopp det når spillet slippes 26. mai.

Som vi allerede vet, kan du velge mellom å spille som King Shark, Captain Boomerang, Deadshot og Harley Quinn. King Shark er den sterkeste av de fire, Captain Boomerang er den raskeste, Deadshot kan fly og Harley Quinn er den mest akrobatiske. Uansett hvem du velger å spille som, vil du kunne skreddersy opplevelsen din ganske mye. Hvert våpen kan modifiseres med forskjellige egenskaper, for eksempel etsende eller panserbrytende ammunisjon.

I tillegg vil skurkene selv være modifiserbare som heltene i Marvel's Avengers. Med andre ord vil du kunne samle utstyr som vil endre antrekket ditt, noe som påvirker både utseendet ditt og karakterens evner.

Dessverre ble vi ikke helt overbevist av det vi så i kveld, men forhåpentligvis vil Rocksteady Studios overraske oss med en annen tittel av samme kaliber som Arkham-trilogien.