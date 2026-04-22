Rocky fra Project Hail Mary er kvalifisert til en Oscar for beste mannlige birolle

Forbløffende, forbløffende, forbløffende! Hadde det ikke vært herlig å se Project Hail Marys Rocky gå på den røde løperen og opp på scenen under neste Oscar-utdeling for å motta en Oscar for beste mannlige birolle for sin innsats i filmen? Det viser seg at dette ikke er noen bisarr feberdrøm, for det kan faktisk skje.

Variety har rapportert at James Ortiz, dukkespilleren som så vakkert vekket Rocky til live i Project Hail Mary, faktisk er kvalifisert for en nominasjon for beste mannlige birolle. Ettersom Ortiz var en integrert del av utformingen av den elskede følgesvennen til Ryan Goslings hovedhelt, er han kvalifisert for en nominasjon i kategorien, og Amazon MGM Studios har til hensikt å gjøre hva de kan for å sikre at Ortiz også har en fair sjanse til å lande en nominasjon.

Naturligvis er kategorien ofte full av konkurrenter, noe som betyr at det vil være vanskelig å sikre seg en nominasjon, for ikke å snakke om en seier, men Ortiz' arbeid i Project Hail Mary er i tråd med Oscar-reglementet og betyr at han er kvalifisert for kategorien. Det samme gjelder Critics Choice Awards og BAFTA Film Awards, der det ikke står noe eksplisitt om at Ortiz ikke kan nomineres i kategorien. Golden Globes er annerledes og tillater ikke dukkespillere å konkurrere i kategorien.

Det skal imidlertid også sies at det er svært usannsynlig for Ortiz å bli nominert i denne kategorien, ettersom prisutdelere ikke pleier å nominere dukkespillere eller til og med stemmeskuespillere i dette segmentet. Et unntak var Eddie Murphys innsats som Eselet i Shrek, da BAFTA nominerte ham til kategorien tilbake i 2001.

Vi heier likevel på deg, Rocky!