Rød alarm i PSG: Det franske laget står i alvorlig fare for å ryke ut av Champions League

HQ

Av alle kampene som ble spilt i går på Champions Leaguevar Bayern München mot Paris Saint-Germain den mest etterlengtede og mest profilerte.

Det viste seg å være den mest diskrete, med Bundesliga-lederen som eide ballen, men uten å lage for mye støy. Det var bare ett mål, av den koreanske forsvarsspilleren Kim Min-jae etter en retur fra en corner, som sørget for 1-0 til Bayern mot PSG, som spilte med ti spillere i mesteparten av andre omgang, etter at Ousmane Dembélé hadde fått to gule kort. Det første for å klage på dommeren.

Bayern trengte å vinne, etter to strake tap mot Aston Villa og Barcelona. Men PSG trengte uten tvil seieren mer, med bare én seier på fem kamper, noe som gjør at de bare har fire poeng og er i alvorlig fare for å falle ut av turneringen.

"Vi ga et dårlig inntrykk fra første minutt. Bayern München var bedre enn oss i første omgang. Vi klarte ikke å få ballen tilbake, de presset oss og fikk den tilbake hele tiden", sa Luis Enrique, PSGs manager. "Etter at Ousmane ble utvist, led vi. Vi var heldige som var med i kampen helt til slutten, men de fortjente å vinne.

Luis Enriques tropp vil følge nøye med på Stuttgarts kamp i ettermiddag, som spiller mot Crvena Zvezda (som ennå ikke har vunnet i Champions League), og spesielt PSV mot Shakhtar. Hvis Stuttgart og Shakhtar vinner, vil PSG synke enda dypere på tabellen.

PSG må vinne minst én av de tre neste kampene, mot Salzburg, Manchester City og spesielt Stuttgart.