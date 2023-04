Røde Kors: «Vi utfordrer deg til å spille FPS etter krigens virkelige regler»

HQ

Krig er et helvete og får frem det verste i folk, bare se den pågående krigen i Ukraina der Russland allerede har begått grufulle krigsforbrytelser. Det er imidlertid noen regler for krig som de fleste land har blitt enige om (selv Russland, selv om de ikke følger det), og nå mener den internasjonale Red Cross at spillere bør være flinkere til å følge dem også.

De har nå lansert en ny kampanje kalt Play by the Rules. Det er i utgangspunktet en æreskode for hvordan du skal behandle mennesker i en faktisk konflikt flyttet til videospill, selv om dette er ting som definitivt vil få deg til å tape online:

No Thirsting: Når en fiende er nede og ikke kan svare, kan du ikke fortsette å skyte på dem.

Ingen målretting mot ikke-voldelige NPC-er: Boter som ikke skyter uprovosert, regnes som sivile, og du kan ikke angripe eller skade dem.

Ingen angrep på sivile bygninger: I et gitt spillkart anses hus, skoler eller sykehus som trygge soner som du ikke kan skade. Når du kjemper i disse rommene, må du gjøre alt du kan for å unngå skade.

Bruk medkits på alle: Hvis du har et ubrukt med-kit som fungerer på andre, må du gi det til de som trenger det – enten de er vennlige eller fiendtlige.

Vi synes det er en god idé å minne spillere om disse reglene, selv om de er 100% meningsløse i videospill - selv om svært få av oss (forhåpentligvis) noen gang vil måtte håndtere en faktisk krig.