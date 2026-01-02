Rodri "beviste i løpet av 45 minutter at han er den beste i sin posisjon", sier Pep Guardiola

HQ

Manchester City måtte nøye seg med 0-0 mot Sunderland, men den gode nyheten er at Rodri er tilbake i troppen etter en hamstringskade. Den spanske midtbanespilleren spilte for siste gang i november, og fullførte kun to 90-minutterskamper i Premier League i 2025 på grunn av en rekke skader.

Rodri endte imidlertid opp med å bli en av lagets beste spillere, da han kom inn i pausen for å erstatte Nico González. Manager Pep Guardiola roste Rodri og sa at han "forandret spillet". "Han beviste i løpet av 45 minutter at han er den beste i sin posisjon".

Guardiola forklarte at de vil slite mindre med Rodri på laget. "Han brøt linjene, vi beveget oss bedre, og i halvannet år uten ham har vi savnet ham mye. Forhåpentligvis kan han holde seg i form, for han gjør oss til et bedre lag."

Før kampen var Guardiola stolt over at de har vært det best presterende Premier League-laget i de siste ti av femten kampene, selv om de har manglet mange spillere, men de vil være sterkere med Rodri. Til tross for uavgjort er de bare fire poeng bak Arsenal, som leder ligaen.