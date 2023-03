Roger Deakins: Oscar-"snobberi" ranet The Batman fra å vinne beste kinematografi

HQ

To av de flotteste filmene fra de siste årene er The Batman og Top Gun: Maverick takket være den utmerkede kinematografien, noe få vil argumentere mot. Interessant nok manglet begge fortsatt i Best Cinematography-kategorien under den 95. Oscar-sendingen. Mange har spurt seg selv om hvorfor, men filmfotograf Roger Deakins tror han har svaret. Og han er en vi bør lytte til da han faktisk har vunnet prisen to ganger for Blade Runner 2049 og 1917 (og blitt nominert enda flere ganger).

Da han snakket med Deadline, sa Deakins at "den beste kinematografien ikke er nominert", og da reporteren spurte hvilken han mener burde vinne svarte han:

"Det er The Batman. Det er det beste arbeidet etter mitt syn,"

Deakins fortsatte:

"Grunnen til at den ikke var det (nominert), er enkelt og greit snobberi. Det er denne urettferdige tendensen til å unngå Marvel-universet og de andre populære universene."

Han avsluttet sin tirade med å gi et annet eksempel på en film som ærlig talt ble avvist, da han hevder Top Gun: Maverick "er en annen som ble stengt ute".

Er du enig med Roger Deakins? Skulle The Batman og Top Gun: Maverick i det minste ha blitt nominert til beste kinematografi, eller var det rett og slett bedre alternativer (vinneren ble All Quiet on the Western Front, mens Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, Elvis, Empire of Light og Tár var nominert)