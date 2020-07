Rogue Company er nå tilgjengelig på PC, PlayStation 4, Switch og Xbox

Du ser på Annonser

Rogue Company er nå tilgjengelig i Early Access og det nye tredjepersons multiplayerspillet fra Hi-Rez og First Watch Games kan nå nytes på PC, PS4, Switch og Xbox One, med crossplay og cross-progression.

Mens det er i Early Access kan spillere skaffe tre utgaver av spillet; Starter Founder's Pack ($14.99), Standard Founder's Pack ($29.99), og Ultimate Founder's Pack ($59.99). Klikk deg inn her for alle detaljer. De tre utgavene inkluderer følgende:

Early access to Rogue Company

Six core Rogues to choose from: Dima, Dallas, Ronin, Anvil, Trench and Saint

Squad Unlocked - 2 bonus Founder's Pack Rogues: Phantom and Chaac

Rare Spray - Founder

Epic Emote - Superstar Dance

Rare Outfit - Speed Demon Ronin

Epic Wraps - Solar Flare

Standard Founder's Pack inkluderer også seks flere karakterer og et sjeldent antrekk (Extermidation9, mens Ultimate Founder's Pack tilbyr flere antrekk, emotes, sprays og 1500 Rogue Bucks (spillets egne valuta).