Hi-Rez Studios har avslørt at deres taktiske actionperle Rogue Company nå er ute i oppgradert utgave til Xbox Series. Det betyr at du nå kan spille det i 4K og 120 fps på Xbox Series C samt 1440p og 120 fps på Xbox Series S. I tillegg støtter det cross-saves og cross-play.

Ingen informasjon finnes om en eventuell PlayStation 5-oppgradering enda, men vi går ut i fra at det kommer også.