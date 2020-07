Rogue Legacy 2 får senere, men bedre, Early Access

Du ser på Annonser

Da Cellar Door Games endelig ga oss den første gameplaytraileren og en drøss med informasjon om Rogue Legacy 2 kunne de også gi oss den gledelige nyheten at spillet ville komme til Early Access allerede den 23. juli. Vel, det viser seg at du kan nyte finværet litt lenger.

Nå har utviklerne lagt ut en melding hvor de skriver at Early Access-utgaven av Rogue Legacy 2 må vente til den 18. august. Heldigvis er det to grunner til dette. Den første er at de møtte på noen tekniske problemer som må fikses, mens den gode er at de også er så nærme å ferdigstille enkelte ting i spillet at de bare trenger litt ekstra tid for å inkludere dem i Early Access-utgaven med en gang. Dermed må vi altså vente litt til, men samtidig får vi en god del mer å kose oss med når den først slippes om en måned.