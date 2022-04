HQ

Akkurat nå kan du laste ned Rogue Legacy gratis på Epic Games Store, og det viser seg at dette ikke var et tilfeldig valg for Cellear Door Games.

Utviklerne avslører nemlig at Rogue Legacy 2 endelig er ferdig med early access-perioden, og vil lanseres skikkelig på PC, Xbox One og Xbox Series den 28. april. Dessverre kan de ikke si noe om når spillet blir tilgjengelig på PlayStation, så det blir nok i alle fall noen måneder med venting for de som har eller foretrekker Sonys konsoller.